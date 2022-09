Rentrée scolaire: «La multitude de langues maternelles des élèves est une réalité»

A l’école du Brill, à Esch-sur-Alzette, toutes les classes illustrent la diversité culturelle du pays et du système scolaire luxembourgeois. Les langues maternelles des élèves sont multiples et variées. «Dans cette classe par exemple, on a le portugais, le français, l’arabe, l’anglais… On apprend s’adapter à toutes les langues» sourit Magali Fernandez, institutrice à Esch depuis 18 ans.

Une mixité linguistique à laquelle l’enseignante d’origine espagnole s’est accoutumée. « Au début, on fonctionne beaucoup avec des images et des gestes. On s’aide aussi avec les élèves qui sont plus à l’aise, et qui traduisent parfois des explications quand c'est nécessaire» explique-t-elle. Selon elle, les enfants comprennent les phrases du quotidien après quelques semaines.