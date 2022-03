Concert : La musique de Morcheeba est toujours aussi accrocheuse

LUXEMBOURG - Dimanche soir, c’est un Atelier plein à craquer qui est venu applaudir le trio britannique.

On a eu droit à un concert sous forme de medley. Tant de tubes qui jadis tournaient en boucle aussi bien à la radio que dans nos lecteurs CD, et qui, hier, évoquaient un tas de souvenirs à tous ceux qui étaient là lorsque Morcheeba fit ses premiers pas. Un groupe réuni donc, puisque les frangins Paul et Ross Godfrey ont tenu à ce que la chanteuse d’origine, Skye Edwards, réponde à leur invitation pour la confection d’un nouvel album.

Et le moins que l’on puisse dire, est qu’avec une chanteuse au charisme aussi envoûtant que celui de Skye à ses côtés, on ne peut qu’être une équipe qui gagne. Ça, le trio l’a démontré dimanche soir, enchaînant au début morceaux de leurs premiers disques («Who Can You Trust?» et «Big Calm») comme «Friction», «Trigger Hippie» ou encore «The Sea», pour ensuite présenter le nouvel opus, «Blood Like Lemonade» dont est issu le single «Even Though».