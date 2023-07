«La musique de Robbie? Plein de souvenirs!»

«Ne me demandez pas ce que j'aime chez Robbie Williams. Demandez-moi plutôt ce que je n'aime pas cela ira plus vite», sourit Barbara, 33 ans. La jeune femme était au concert en date Tinder, avec Greg, 40 ans, qui avait récupéré deux places. Au départ, elle avait dit non à son date, mais s'est laissée convaincre par le chanteur britannique.

Rebekka, 45 ans, et Sandra, 36, elles ont cassé leurs tirelires, avec un prix pour le billet à 144 euros. «Mais on va se régaler. Robbie Williams, c'est plein de souvenirs jeunesse», souligne Rebekka qui avait eu l'occasion de le voir à Cologne. Nadine, 52 ans, se souviens encore de Take That. Ses nièces Laura, 20 ans, et Tabea, 17, ne connaissent que quelques morceaux.