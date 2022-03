Jazz : «La musique peut changer en fonction de mon humeur»

Le vibraphoniste luxembourgeois Pascal Schumacher revient avec «Luna», nouvel album qu’il présente à la KuFa.

Chez moi, un album nécessite deux ans. J’ai besoin de réfléchir à la façon de le faire, à celle de le jouer sur scène. Et je voulais jouer et tourner seul.

Oui, ce sont mes invités. C’est un collectif bruxellois dont j’appréciais le travail. C’est un honneur de les avoir sur mon disque. J’ai l’habitude des cordes et des orchestres. Eux font du post-classique, ils ont des sons plus bruts, traités avec de l’électronique. Nous nous sommes rencontrés en studio, à Bruxelles, et au bout de dix minutes c’était parti.