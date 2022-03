La musique sur baladeur nuit gravement à l'ouïe

Écouter de la musique très fort avec un casque peut engendrer de graves problèmes d'audition.

On peut devenir sourd en écoutant de la musique très fort avec un casque sur un baladeur. C'est l'avertissement lancé par un comité scientifique dépendant de la Commission européenne. Les ventes de baladeurs, notamment de lecteurs MP3, ont explosé dans l’Union européenne. Entre 50 et 100 millions de personnes écoutent quotidiennement de la musique de cette manière, écouteurs vissés sur les oreilles, coupés du reste du monde.

Or, une enquête réalisée par le Comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux (Csrsen) a lancé une mise en garde. «Les propriétaires de baladeurs risquent des pertes auditives irréversibles s’ils règlent le son trop fort et se servent de l’appareil pendant plus d’une heure par jour toutes les semaines pendant au moins cinq ans», dit-il. Or, c’est le cas de 5 à 10 % des utilisateurs de lecteurs, soit 2 à 10 millions de personnes, selon l’enquête.