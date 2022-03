Corée du Nord : La mystérieuse «amie» de Kim Jong-un

Une femme dont l'identité reste mystérieuse est apparue dimanche aux côtés du leader nord-coréen Kim Jong-un. Selon les experts il pourrait s'agir de sa compagne ou de sa sœur.

Les experts sur la Corée du Nord, un des pays les plus fermés de la planète, s'interrogeaient lundi sur l'identité d'une femme apparaissant régulièrement aux côtés du nouveau jeune dirigeant, Kim Jong-un, et qui pourrait être sa sœur ou sa compagne. La télévision nord-coréenne a montré dimanche les images d'une jeune femme aux côtés de Kim Jong-un, lors d'un hommage à Kim Il-Sung, grand-père du dirigeant actuel et fondateur de la Corée du Nord, mort en 1994.