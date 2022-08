En Bretagne : La mythique forêt de Brocéliande, haut-lieu de la légende d'Arthur, en feu

Cent cinquante personnes ont été «évacuées de façon préventive» de Campénéac, selon le communiqué. Environ 200 pompiers sont engagés, avec des renforts des départements voisins ainsi que de l'école militaire voisine de Saint-Cyr-Coëtquidan. La forêt de Brocéliande est un haut-lieu de la légende arthurienne, à cheval sur l'est du Morbihan et le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine. La France devait recevoir rapidement des renforts en avions et pompiers de l'UE ainsi que de cinq pays européens pour faire face aux feux de forêts qui ravagent notamment le sud-ouest du pays, avaient annoncé jeudi Emmanuel Macron et la Commission européenne.