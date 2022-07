Tennis : La n°1 mondiale Swiatek éliminée dès le 3e tour de Wimbledon

La Polonaise Iga Swiatek, qui restait sur 37 matchs et six tournois remportés à la suite et n'avait pas perdu un match depuis février, a été sèchement battue sur le gazon londonien par la Française Alizé Cornet.

Alizé Cornet a réalisé l'exploit. afp

Alizé Cornet, 37e mondiale, a réalisé l'exploit de battre la n°1 mondiale Iga Swiatek 6-4, 6-2, samedi au 3e tour de Wimbledon, mettant ainsi un terme à la série de 37 victoires consécutives de la Polonaise. «Je n'ai pas les mots... Ça me rappelle ma victoire contre Serena il y a huit ans sur ce même court n°1 qui me porte chance», a commenté à chaud la Française de 32 ans.

«Je savais que je pouvais le faire. Car s'il y avait un moment pour la battre, je savais que c'était sur gazon», a ajouté Cornet qui avait atteint les 8es de finale du Majeur sur gazon en 2014 en battant Serena Williams. Mais, depuis, elle n'avait plus passé le 3e tour à Londres. Son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale, atteint en janvier à l'Open d'Australie.

Pour faire au moins aussi bien, elle affrontera en 8es sur le gazon londonien l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e), vainqueur de la Tchèque Barbora Krejcikova (13e). Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle a disputés depuis: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.