Championnats du monde de natation : La nageuse s’évanouit, sa coach plonge et la sauve de la noyade

L’entraîneure de l’équipe américaine de nage artistique et synchronisée a plongé dans le bassin, mercredi, pour secourir une de ses nageuses lors des championnats du monde de natation

Fuentes, vêtue d’un short et d’un T-shirt, est descendue au fond du bassin et a remonté Alvarez vers la surface avant de recevoir de l’aide pour porter la nageuse en détresse au bord de la piscine. «J’ai eu peur car je voyais qu’elle ne respirait pas, mais maintenant, elle va bien», a rassuré Fuentes. Une civière a emmené Alvarez au centre médical de la piscine, laissant coéquipiers et spectateurs sous le choc. L’équipe américaine de natation a publié un communiqué se voulant rassurant sur la santé d’Alvarez. Quadruple médaillée olympique, Fuentes a expliqué à une radio espagnole que sa nageuse avait fait un malaise à cause de l’effort fourni pendant sa performance.