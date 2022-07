Télescope spatial : La Nasa révèle la totalité des premières images de James Webb

Au programme d'un direct d'une heure au cours duquel les images doivent être dévoilées une à une: deux nébuleuses illustrant le cycle de vie des étoiles, une exoplanète, et un groupement compact de galaxies. James Webb a été lancé dans l'espace il y a environ six mois, et se trouve à 1,5 million de kilomètres de nous.

L'une des missions principales de James Webb, bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars et le plus puissant télescope spatial jamais conçu, est en effet l'exploration du tout jeune Univers. Cette première démonstration visait à donner un aperçu de ses capacités dans ce domaine.

Parmi elles: les images de deux nébuleuses, de très photogéniques et gigantesques nuages de gaz et de poussières. La nébuleuse de la Carène, située à environ 7 600 années-lumière, illustre la formation des étoiles. Elle en abrite de nombreuses massives, faisant plusieurs fois la taille de notre Soleil.

Aventure scientifique

«En combinant les données obtenues précédemment grâce à d'autres télescopes et celles par James Webb, nous serons probablement capables de détecter de la vapeur d'eau" dans son atmosphère», a estimé José A. Caballero, astronome au Centro de Astrobiologia en Espagne et spécialiste des exoplanètes.

«Ces données seront intéressantes pour moi pour voir les capacités du télescope et des instruments», a-t-il ajouté, même s'il considère cette première exoplanète comme un peu «ennuyeuse», et a hâte que de plus petites et moins chaudes soient observées.