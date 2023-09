La Nasa se dote d'un directeur chargé des ovnis

La Nasa a annoncé jeudi vouloir s’attaquer de façon scientifique à la question des ovnis, ces phénomènes aériens non identifiés qui suscitent la fascination, mais dont il n’existe aucune preuve qu’ils soient d’origine extraterrestre, selon un nouveau rapport d’experts publié par l’agence spatiale américaine.

Après des mois de travail, ce rapport rédigé par un groupe d’éminents scientifiques et experts en aéronautique a recommandé que la Nasa joue à l’avenir «un rôle prépondérant» dans l’étude des ovnis – rebaptisés «phénomènes anormaux non identifiés» (UAP en anglais).

Ces travaux commandés en juin par la Nasa, à un panel indépendant, marquent «la première fois que la Nasa prend une mesure concrète pour se pencher sérieusement» sur ces événements inexpliqués, a déclaré lors d’une conférence de presse Bill Nelson, le patron de l’agence spatiale. Le but est que le débat passe «du terrain du sensationnalisme à celui de la science», a-t-il martelé. «Nous ne savons pas ce que sont ces phénomènes anormaux non identifiés, mais nous allons essayer de trouver».

Davantage de données nécessaires

Mais certaines restent inexpliquées. Selon le rapport, cela est en grande partie dû au manque de données précises disponibles pour chaque événement. Les experts plaident donc pour une «campagne de collecte de données rigoureuse». «L’importance de détecter» ces phénomènes avec «des capteurs multiples et bien calibrés est primordiale», et la Nasa possède en ce domaine une grande «expertise», souligne-t-il.

La Nasa va travailler à la collecte de davantage de données, y compris via des observations de citoyens et de pilotes, a déclaré jeudi Nicola Fox, administratrice associée en charge de la science à la Nasa. «Nous voulons que les pilotes privés, commerciaux et militaires sachent que s’ils voient quelque chose, il faut qu’ils le disent», a-t-elle dit.