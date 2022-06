Natation: «La natation synchronisée n’est pas un sport à risque»

La séquence, spectaculaire, a été vue des millions de fois: l’Américaine Anita Alvarez qui coule au fond de la piscine, après son exercice de natation synchronisée en solo libre, aux Mondiaux de Budapest, mercredi. C’est son entraîneure, Andrea Fuentes, qui a couru puis plongé pour la remonter et la sortir du bassin et lui permettre de respirer. La nageuse avait perdu connaissance. Depuis ce sombre épisode, l’athlète va bien, heureusement. Elle était au repos et surveillée jeudi. Mais, depuis, ce sont les questions qui surnagent.