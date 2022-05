Formation: La nationalité, un terrain miné pour la formation luxembourgeoise

«On veut les garder pour nous»

En cas d’obtention du précieux sésame, il faut alors composer avec le spectre de la double, voire de la triple. Tout le monde a encore en tête la décision de Miralem Pjanic, formée à Schifflange et à Mondercange, de défendre les couleurs de la Bosnie Herzégovine, le pays où il est né. «Récemment on a deux pères qui sont venus nous voir parce qu’ils avaient été sollicités par le Maroc, raconte Manuel Cardoni. On n’est pas content, c’est clair. On veut les garder pour nous. On les a détectés, on a investi beaucoup d’argent, beaucoup de temps, en espérant qu’ils puissent augmenter la qualité de l’équipe A».