Environnement – La nature au Luxembourg dans un état très «alarmant»

Dans son rapport d'activité pour la période 2017/2021, présenté ce mardi, l'Observatoire de l'environnement naturel a constaté que la situation des habitats et des espèces s'est encore détériorée depuis 2013. Deux tiers des habitats naturels au Luxembourg désormais dans un état de conservation défavorable ou mauvais. Les zones humides, les prairies sont de plus en plus rares. Côté espèces animales, 80% sont dans un état de conservation précaire. À l'image de l'alouette des champs, certaines espèces ont vu leur population baisser dans des proportions «affolantes», souligne Nora Elvinger. Parfois de plus de 90%. Les tariers des prés par exemple ont même disparu selon les derniers relevés (2013-2018).Les mesures visant les chouettes chevêches semblent en revanche porter leurs fruits.