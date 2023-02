La nature, gros atout du Luxembourg pour ses résidents

86% des sondés jugent bon, très bon ou excellent l'accès à la forêt de l'endroit où ils vivent. ©vincent Lescaut/L'essentiel

À en croire l'étude Ilres présentée ce mardi matin et effectuée après de 1 017 résidents de 16 ans et plus, il fait bon vivre au Luxembourg. En effet, 53% des habitants jugent «excellente» ou «très bonne» leur qualité de vie dans l'environnement où ils habitent. S'y ajoutent 29% qui la jugent «bonne», 10% «passable» et seulement 7% «mauvaise». Une qualité de vie jugée encore plus positive dans la capitale (67%), dans le centre du pays (64%) et par ceux qui vivent en ville (62%).

«Une grande majorité des résidents sont contents de l'endroit où ils habitent, confirme Tommy Klein, managing directeur d'Ilres. Mais il y a aussi de grands défis dans le développement du paysage et l'aménagement du territoire pour sauvegarder cette énorme qualité de vie». En effet, l'étude montre que les résidents sont «très exigeants», poursuit Tommy Klein. Par exemple, «ils ne veulent pas de trafic devant chez eux, mais ils veulent une place de parking devant leur porte».

«Nous devons créer et accélérer la construction de logements abordables sans détruire la nature» Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire

Le gros atout du pays reste toutefois sa nature. «Ce que les Luxembourgeois et les résidents aiment, et c'est l'âme du Luxembourg, c'est la proximité avec la nature, avec les forêts», souligne Claude Turmes, ministre Déi Gréng de l'Aménagement du territoire. En effet, 86% des sondés jugent bon, très bon ou excellent l'accès à la forêt de l'endroit où ils vivent, et 86% estiment positif l'impact des parcs et espaces verts sur leur cadre de vie.

Transports en commun (86%), offre de soins (80%), commerces (79%) ou encore zones de loisirs comme les aires de jeux (72%) sont aussi perçus très positivement. En ville aussi, on veut de la nature, surtout grâce à des espaces verts et parcs où se promener (97%), des rues bordées d'arbres (89%) et des vergers urbains où venir cueillir des fruits (69%). Autant d'éléments à intégrer sur une surface réduite. «Nous devons créer et accélérer la construction de logements abordables sans détruire la nature, résume Claude Turmes. Ce compromis est possible parce que nous avons 600 hectares de friches industrielles à développer. Et nous commençons à utiliser d'anciennes zones d'activité économique, comme entre Diekirch et Ettelbruck, pour les transformer en quartiers agréables».

