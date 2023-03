Au Luxembourg: La neige a provoqué plusieurs dizaines d'accidents mercredi matin

La neige était attendue, annoncée, mais cela n'a pas empêché une grosse pagaille , mercredi matin, sur les routes à travers le Luxembourg. Un premier bilan, vers 15h, faisait état d'un total de «80 accidents» recensés «dans tout le pays entre 7h et 12h». Dans la majorité des cas, il s'agit de collisions par l'arrière ou de sorties de route. «Les dégâts matériels étaient limités», précise la police.

Néanmoins, certaines routes ont dû être temporairement fermées, comme le CR361 près de Goesdorf dans le nord du pays. Sur cet axe, un bus circulant sans passagers s'est trouvé en fâcheuse posture sur le côté de la chaussée (notre photo). Rue Basse, à Soleuvre, une voiture et un camion se sont percutés alors qu'en milieu de matinée, entre Schoos et Fischbach, une voiture a terminé sa course sur le toit.