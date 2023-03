Au Luxembourg : La neige et la pluie bientôt de retour

On espère que vous avez pu profiter du soleil ce vendredi car ça ne va pas durer. Après plusieurs journées très ensoleillées et froides, le Grand-Duché va connaître un changement. Le temps restera certes frais, mais des nuages viendront s'y ajouter, dès samedi, après une nuit claire. Selon MeteoLux, tout le week-end devrait être nuageux, mais sec. Les températures nocturnes oscilleront entre -3 et 0°C samedi et dimanche, les valeurs diurnes, entre 2 et 6°C.