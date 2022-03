Météo au Luxembourg : «La neige ne devrait pas tenir ce week-end»

LUXEMBOURG - Les flocons attendus à partir de dimanche devraient être mêlés à de la pluie et ne resteront pas sur le sol, selon Meteolux. Les températures seront relativement élevées.

En cause, des températures relativement élevées pour la saison. «Ce week-end, il fera entre 3°C et 5°C, c’est trop pour avoir un épisode neigeux durable», reprend Guy Thill. Le temps de lundi devrait ressembler à celui de dimanche après-midi, avant une remontée des températures: «On devrait avoir entre 5°C et 7°C en fin de semaine prochaine, avec un vent assez fort».