Intempéries : La neige paralyse les automobilistes belges

La neige sème la zizanie sur les routes belges ce mercredi: il faut compter avec plus de 800 kilomètres de bouchons.

Selon l’info trafic, à 8h30, heure de pointe, les travailleurs belges ont dû faire face à 920 kilomètres d’embouteillages à cause de la neige qui est tombée à l’aube notamment sur la capitale et en Flandres. Les bus ne circulaient plus à Bruxelles entre 7h30 et 10h ; le ring, l’E40 en direction de Liège et l’E19 au nord de Mons sont bloqués. Par endroit, il faut compter trois heures d’attente.