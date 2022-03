Météo : La neige pourrait faire son retour ce jeudi soir au Luxembourg

LUXEMBOURG – MeteoLux prévoit quelques flocons pour la soirée dans le nord du Grand-Duché et sur l'ensemble du pays vendredi matin.

Non, vous ne rêvez pas… Après les températures printanières des deux dernières semaines, l'hiver semble à présent vouloir faire son retour. Dans ses prévisions du jour, MeteoLux confirme en effet le net rafraîchissement observé depuis mardi et annonce même le retour de la neige pour ce jeudi soir, dans le nord du Grand-Duché (0-1 cm), avec des températures quasi hivernales (0 à 2°C).

Vendredi matin, quelques flocons pourraient tomber cette fois sur l'ensemble du pays, avec un thermomètre figé entre 0 et 3°C. Il ne fera guère plus de 5°C au meilleur de la journée et la neige pourrait se remettre à tomber dans la soirée, avec des températures encore très fraîches (-1 à 3°C).

Le week-end s'annonce très froid la nuit (-2 à 0°C samedi, entre -4 et -2°C dimanche) et à peine plus tempéré le jour (de 3 à 5°C samedi après-midi et de 5 à 7°C dimanche au meilleur de la journée, grace à un ensoleillement plus généreux).