Météo : La neige puis le froid: l'hiver bat son plein au Luxembourg

LUXEMBOURG – Après plusieurs averse de neige au cours de la journée de vendredi, le Luxembourg s'est réveillé recouvert d'un drap blanc. Et cela pourrait continuer.

Les jours suivants s'annoncent très froid au Grand-Duché. Les températures oscilleront entre -5 et 0 degré dimanche. Entre nuage et légères périodes d'ensoleillement, les journées de lundi et mardi s'annoncent du même acabit. La neige pourrait faire son retour à partir mercredi avant une remontée des températures le lendemain. Jusqu'à 5°C sont attendus jeudi. Autant dire que pour profiter de l'hiver au Luxembourg, c'est maintenant.