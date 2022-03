Maghreb : La neige recouvre les dunes du désert du Sahara

D'importantes chutes de neige ont touché le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas, au Maroc et certaines régions de l'Algérie. Le gouvernement marocain a lancé un plan de lutte contre le froid.

Le Maroc fait face depuis quelques jours à une vague de froid inhabituelle, avec d'importantes chutes de neige dans les régions montagneuses et la mise en place d'un dispositif antifroid dans les zones les plus affectées. «Les températures sont globalement en dessous de la normale, d'importantes chutes de neige ont touché le Haut-Atlas et le Moyen-Atlas, à partir de 900 mètres d'altitude, avec des températures pouvant descendre à -5°C», a indiqué lundi, à l'AFP, un responsable de la Météorologie nationale.