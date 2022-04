Météo – La neige s'invite au Luxembourg en plein mois d'avril

Aux abonnées absentes pendant presque tout l'hiver, la neige a fait une apparition spectaculaire ce vendredi 8 avril au Luxembourg, plus de deux semaines après le début… du printemps. Un événement météo inattendu à cette période de l'année qui a accompagné la tempête Diego et des températures bien basses pour la saison.

Et pourtant, MeteoLux l'avait annoncé, comme le rappelle ce tweet du météorologiste Lucas Mathias, vendredi matin. «Il est possible que les précipitations prennent un caractère neigeux ce vendredi soir avec une fine couche», écrivait-il.

Mais cette invitée surprise du printemps a aussi causé quelques difficultés. Ainsi, la rencontre de football féminin entre le Luxembourg et la Lettonie a été annulée, la pelouse du stade Jos-Haupert de Niederkorn étant impraticable.

Et les automobilistes ont connu quelques difficultés pour rentrer à leur domicile après leur journée de travail. Des perturbations similaires ont été constatées de l'autre côté de la frontière. Sur l'A30, les chasse-neige étaient de sortie et la circulation au pas de rigueur.

Les averses de neige devraient continuer tout au long de la soirée d'après MeteoLux avant une nuit «sèche en général». La matinée de samedi et le début d'après-midi pourraient être marqués «des giboulées», avant le retour d'un temps plus sec et une remontée des températures à partir de dimanche. La semaine prochaine, la météo devrait être printanière.