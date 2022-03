Football américain : La NFL recrute un joueur homosexuel

A 24 ans, Michael Sam est entré dans l'histoire de son sport en devenant le premier joueur ouvertement homosexuel à être recruté par une équipe NFL.

Portée symbolique

Le président américain Barack Obama a d'ailleurs félicité dans un communiqué envoyé à la presse américaine Michael Sam, les Rams et la NFL. «Des terrains de sport aux conseils d'administration, les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres américains prouvent chaque jour que vous devez être jugés au regard de ce que vous faites et non de qui vous êtes», souligne le communiqué de la Maison Blanche.

Coming-out en février

En début de saison dernière, Sam avait révélé à ses coéquipiers et ses entraîneurs de l'équipe de l'université du Missouri qu'il était homosexuel, tout en leur demandant de garder le secret. Il s'était ensuite chargé de faire son coming-out dans la presse américaine en février et avait martelé son désir de jouer en NFL.

Considéré comme l'un des meilleurs à son poste dans le milieu universitaire, Sam manquait toutefois de puissance physique aux yeux de nombre de recruteurs, et sa cote avait chuté en février lors du «Combine», ces tests physiques organisés par la NFL pour évaluer les potentielles recrues. «Je savais que j'allais être recruté à un moment ou un autre, mais à chaque équipe qui ne me sélectionnait pas, je pensais au 'sack' que je mettrais à leur quaterback», a expliqué Sam.

Nouvelle saluée par d'autres sportifs gays

La nouvelle a été saluée par d'anciens et d'actuels joueurs des Rams, par d'autres sportifs gays comme le joueur de l'équipe de NBA des Brooklyn Nets Jason Collins qui a fait son coming-out récemment, et par des associations comme Human Rights Campaign. La NFL, dont le grand patron avait espéré que Sam soit recruté par une équipe, espère aussi profiter de son arrivée et changer son image brouillée par des affaires de violences en tout genre commises par certains de ses joueurs et par l'absence d'entraîneurs noirs.