Guy Feyder : «La nocivité du glyphosate n'a pas encore été prouvée»

LUXEMBOURG – Président de la chambre d'Agriculture, Guy Feyder est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio tout au long de la semaine.

La séquence du 28 juin

«On est toujours dans l’impasse. Cela a été imposé au secteur. Scientifiquement, jusqu’à aujourd’hui, il n’est toujours pas prouvé que le glyphosate nuit à la santé. Mais la décision est prise, nous avons dû l’accepter et nous cherchons des solutions alternatives » explique Guy Feyder.

La séquence du 27 juin

« On a perdu la moitié des exploitations au cours des 25 dernières années», explique-t-il. Ce dernier distingue les exploitations «à titre principal» et les exploitations « à titre accessoire». En tout, il y a aujourd'hui plus de 1500 exploitations au Luxembourg, dont un millier représentent une activité principale.