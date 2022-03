Aux Etats-Unis – La nonne flambait au casino avec l'argent de l'école

Aux États-Unis : La nonne flambait au casino avec l'argent de l'école

Une religieuse octogénaire a détourné plus de 800 000 dollars, des caisses de l'école californienne qui l'employait, pour flamber au casino et s'offrir des voyages.

Tu ne voleras point: une religieuse octogénaire, qui a détourné plus de 800 000 dollars des caisses de l'école californienne qui l'employait pour flamber au casino et s'offrir des séjours touristiques coûteux, a été condamnée lundi à un an de prison. Sœur Mary Margaret Kreuper, principale de l'école catholique privée Saint James à Torrance (sud de Los Angeles), avait fait vœu de pauvreté lorsqu'elle était devenue nonne voici plus de soixante ans. Mais elle a détourné pendant des années les chèques et autres versements destinés à l'école pour financer ses vices cachés.