8 voitures neuves sur 10! : La Norvège envoie «un message au reste du monde» sur les voitures électriques

Ce faisant, la Norvège, qui est à la fois un gros producteur d'hydrocarbures et un champion de la voiture zéro émission, a pulvérisé son propre record établi en 2021 (64,5%). À titre de comparaison, l'électrique a représenté 8,6% des nouvelles immatriculations dans l'Union européenne sur les neuf premiers mois de 2022. Pour le seul mois de décembre, les voitures entièrement électriques ont capté 82,8% des ventes, les ménages norvégiens s'étant précipités avant un changement de la fiscalité rendant leur achat plus coûteux.

100% de tout-électrique ou hydrogène à compter de 2025

Le modèle Y de Tesla a été le véhicule le plus vendu l'an dernier, représentant une nouvelle immatriculation sur dix, devant l'ID.4 (Volkswagen) et l'Enyaq (Skoda), toutes deux également électriques. Avec plus de 17 000 exemplaires écoulés, le groupe d'Elon Musk peut se targuer d'avoir battu le record local des ventes détenu depuis 1969 par la légendaire Coccinelle de Volkswagen.