La note va être salée pour Opel

Avec le dépôt de bilan de General Motors et dans l'attente de trouver un repreneur définitif, la question des brevets se pose. Pour utiliser ses brevets, le constructeur automobile va devoir allonger des milliards.

Les brevets sont un des points cruciaux des discussions sur la séparation entre GM et sa filiale. Le centre de recherche et développement d'Opel, situé en Allemagne, est aussi un centre GM et tous les brevets ont été récemment rapatriés aux États-Unis. Résultat, Opel doit payer des droits à sa maison mère.

La semaine dernière, GM et le gouvernement allemand se sont mis d'accord sur l'équipementier canadien Magna, avec la banque russe Sberbank, comme repreneur d'Opel et de la marque britannique Vauxhall. Une lettre d'intention a été signée, mais il ne s'agit pas encore d'un accord définitif et les discussions sont en cours entre Magna et GM.