Cinéma : La nouvelle comédie française d'Olivier Ducray: «Jumeaux mais pas trop»

Cinéma

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir ! Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne. Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie ! En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot… Gagne avec L'essentiel deux places de cinéma pour en découvrir en plus.