Espagne : La nouvelle compagne de Piqué hospitalisée pour «crises d’angoisse»

Clara Marti, la nouvelle compagne de Gerard Piqué, a dû être hospitalisée ces derniers jours dans une clinique privée de Barcelone en raison de «crises d’angoisse», indique El Periódico. La jeune femme de 23 ans vivrait très mal la pression médiatique et serait harcelée sur les réseaux sociaux.

Cette hospitalisation intervient quelques jours après l'officialisation de leur couple sur Instagram, le 25 janvier. Les premières rumeurs de la liaison entre les deux Espagnols avaient commencé à courir en août 2022, moins de deux mois après l’annonce de la séparation de Shakira et Gerard Piqué, après douze ans d’amour et deux enfants. Selon plusieurs médias, l’ancien joueur du FC Barcelone et Clara Marti seraient ensemble depuis deux ans.