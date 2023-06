Au Luxembourg: La nouvelle Constitution arrive, qu'est-ce qui va changer?

La Constitution se modernise, 175 ans après son adoption. Un nouveau texte entre en vigueur ce samedi, plus de 14 ans après la première proposition de révision, déposée le 21 avril 2009 par le député CSV Paul-Henri Meyers. Le choix de renouveler la Constitution était intervenu après le refus par le Grand-Duc de ratifier la loi sur l'euthanasie. Ce point a été rapidement changé, mais il a alors été décidé de réviser le texte de fond en comble. Paul-Henri Meyers n'est plus élu, mais la Chambre a poursuivi les travaux pour arriver au texte qui réglera la vie du pays à partir de ce 1er juillet.

Propositions de loi des citoyens, rôle et fonction du Grand-Duc, motion de censure contre le gouvernement ou encore place des trois langues officielles du pays… Tour d'horizon des points importants de cette nouvelle Constitution, qui commence en affirmant à l'article 1 que «Le Grand-Duché de Luxembourg est un État démocratique, libre, indépendant et indivisible». Le mot «démocratique» a été ajouté et n'était pas présent dans l'ancienne version.

Les propositions de loi des citoyens

Les citoyens pourront transmettre des propositions de loi à la Chambre des députés. L'idée date du programme de gouvernement de 1999 mais le Conseil d'État s'y était opposé, faute de base constitutionnelle. La nouvelle loi fondamentale le permet enfin.

Ainsi, une Proposition motivée aux fins de légiférer (PML, c'est le nom officiel de ces propositions de texte de loi) pourra être introduite par au moins 125 électeurs. Donc par des personnes de nationalité luxembourgeoise, le vote aux législatives n'étant ouvert qu'à elles. Si le texte est soutenu par au moins 12 500 électeurs, les députés devront se prononcer en séance publique sur le sujet.

«La dignité humaine est inviolable». Article 12 de la Constitution

La place des langues

La Constitution actuelle se borne à dire que «la loi règle l'utilisation des langues». Et la loi de 1984 précise effectivement que «la langue nationale des Luxembourgeois est le luxembourgeois», tout en précisant que les lois et règlements d'exécution sont rédigés en français. Dans l'administration et la justice, on peut utiliser le français, l'allemand ou le luxembourgeois.

La nouvelle Constitution se veut un peu plus précise. Le luxembourgeois n'est plus seulement la langue des Luxembourgeois, mais devient «la langue du Grand-Duché de Luxembourg». Pour le reste, «la loi règle l'emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande». Et cette loi devrait rester celle de 1984.

Le nouveau texte fondamental précise aussi que l'emblème national est le drapeau rouge, blanc, bleu et que l'hymne national est «Ons Heemecht».

Des droits inscrits dans la Constitution

Plusieurs droits sont désormais inscrits dans la Constitution. «La dignité humaine est inviolable», est-il par exemple gravé dans le texte. Le droit au logement y est également inscrit. L'article 40 de la nouvelle Constitution pose que «l'État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié». Le droit au travail, la sauvegarde de la biodiversité, la protection du patrimoine culturel… sont aussi inscrits dans le texte. Celui-ci reconnaît aussi les animaux comme des êtres vivants dotés de sensibilité, et, donc, «l'État veille à protéger leur bien-être».

En outre, l'intérêt de l'enfant, le droit pour chacun de fonder une famille, la protection des données à caractère personnel sont aussi introduits dans la Constitution qui précise que «le Grand-Duché de Luxembourg participe à l'intégration européenne».

Le Grand-Duc

L'article 41 de la nouvelle Constitution pose que «le Grand-Duc est le chef de l'État. Il représente l'État. Il est le symbole de l'unité et de l'indépendance nationales». L'ancienne Constitution parlait du «Roi Grand-Duc», la nouvelle se contente de «Grand-Duc».

Le souverain prend les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois mais «les dispositions du Grand-Duc doivent être contresignées par un membre du gouvernement qui en assume la responsabilité».

Des titres, pas de privilèges

La nouvelle Constitution règle également dans le détail l'accession à la fonction de Grand-Duc, l'abdication et la régence, faisant disparaître toute référence au «Pacte de la famille de Nassau», qui gérait la régence jusqu'alors. Ainsi, la fonction de Grand-Duc reste héréditaire et l'aîné des enfants du chef de l'État le deviendra à son tour, qu'il soit homme ou femme. Toutefois, «seuls les enfants nés d'un mariage ont le droit de succéder». Pas de Grand-Duc adopté en vue, donc.

Quand un Grand-Duc meurt ou abdique (par écrit et de manière irrévocable), son héritier doit prêter serment dans les dix jours. En l'absence d'héritier, c'est la Chambre qui décide du nouveau chef de l'État. C'est aussi la Chambre qui décide de la régence, si l'héritier est mineur au moment d'accéder au trône.

«Les Églises sont séparées de l'État». Article 120 de la Constitution

Le Premier ministre

L'ancienne Constitution n'évoquait pas le chef du gouvernement. La nouvelle indique que «le Premier ministre coordonne l'action du gouvernement et veille au maintien de l'unité de l'action gouvernementale», mais aussi qu'il «engage la responsabilité du nouveau gouvernement à l'occasion de la présentation du programme gouvernemental devant la Chambre des députés».

Quant au gouvernement, il «dirige la politique générale de l'État» et «se compose d'un Premier ministre, d'un ou de plusieurs vice-Premiers ministres, de ministres et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs ministres délégués et secrétaires d'État», tout le monde étant nommé et démis par le Grand-Duc. L'ancienne loi fondamentale disait simplement que «le Roi Grand-Duc règle l'organisation de son gouvernement, lequel est composé de trois membres au moins».

Les religions

C'était déjà appliqué depuis quelques années, c'est désormais inscrit dans l'article 120 de la Constitution. «Les Églises et les communautés religieuses sont séparées de l'État» et les relations entre religions et État sont réglées par la loi. Les députés peuvent toutefois décider de conventions entre l'État et les différentes communautés religieuses.

La Chambre des députés renforcée

Déjà démocratie parlementaire, le Luxembourg sera doté d'une Chambre des députés renforcée. Le Parlement peut ainsi désormais déposer une motion de censure contre le gouvernement. Le Premier ministre peut aussi engager la responsabilité de son gouvernement devant la Chambre lors du vote d'un projet de loi ou d'une déclaration gouvernementale. Si les députés lui refusent la confiance, le gouvernement doit démissionner.

En outre, le droit d'enquête des députés est facilité. Alors qu'il fallait jusqu'à présent 31 députés pour ouvrir une commission d'enquête, il ne faut plus maintenant qu'un tiers de la Chambre, soit 20 élus. La Chambre conserve d'ailleurs ses 60 députés, qui restent élus pour cinq ans au suffrage universel direct à la proportionnelle, avec quatre circonscriptions. Les élus ne jureront d'ailleurs plus fidélité au Grand-Duc mais feront le serment «d'observer la Constitution et les lois et de remplir fidèlement [leurs] attributions constitutionnelles».

Le Conseil national de la justice

La nouvelle Constitution crée un nouvel organe, le Conseil national de la justice, dont la mission consiste à veiller au bon fonctionnement de la justice dans le respect de son indépendance. Il sera composé en majorité de magistrats.

L'intégralité du texte de la nouvelle Constitution est disponible en suivant ce lien.