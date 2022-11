Toyota: La nouvelle Corolla Cross veut (encore) plaire à l'Europe

La Corolla de Toyota, née il y a 55 ans, a traversé les âges pour devenir le nom de modèle le plus vendu au monde. «50 millions d'unités écoulées», rappelle le constructeur japonais qui entend bien flirter sur l'héritage en lançant,douze générations plus tard, sa toute nouvelle Corolla Cross. Une version SUV familial, spécialement dessiné pour séduire le marché européen. Un gabarit qui se situe entre le C-HR et le RAV4.

Toyota a équipé la Corolla Cross de la cinquième génération de son système hybride autorechargeable. «Plus performant en termes de consommation et d'émissions», il offre aussi un confort de conduite appréciable, tant sur la version 1,8 que 2,0 litres. La batterie hybride est plus petite et 14% plus légère mais est aussi 14% plus puissante que les précédentes. Un argument quand on espère atteindre 400000 ventes annuelles en Europe, soit 9% du segment d'ici 2025.

À l'intérieur, cette Corolla Cross est lumineuse et c'est d'autant plus vrai avec le grand toit panoramique disponible en option. L'objectif est assumé, plaire aux familles jusqu'à imaginer un accès facilité et confortable pour les enfants. Elle compte de nombreux rangements, aussi. L'écran tactile HD de 10,5 pouces, bien positionné sur la console centrale, est très efficace et complète l'intérêt du nouveau poste de conduite numérique voulu par Toyota. Là, un écran de 12,3 pouces de série sur toutes les versions pour accompagner le conducteur sur tous les éléments de conduite.