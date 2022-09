Trois ans après : La nouvelle Coupe Davis peine toujours à convaincre

Finis les quatre tours s’étalant de février à décembre, finis les matchs en cinq sets, finis aussi les duels nation contre nation, chez l’un des adversaires, gages d’une ambiance souvent enflammée, la fameuse ambiance «de Coupe Davis». Déjà modifiée depuis sa conception, la nouvelle formule, bien plus compliquée que l’historique, est cette année la suivante: un premier tour éliminatoire (que la France a franchi en mars à Pau contre l’Equateur), puis une phase de poules dans quatre villes (fatale cette semaine aux hommes de Sébastien Grosjean) et enfin la phase finale dans un seul lieu, cette année Malaga en Espagne (22-27 novembre) dans le format quarts, demies et finale.

Beaucoup de grands nom absents

Répartie à présent dans quatre poules et quatre villes (Glasgow, Bologne, Valence, Hambourg), la phase de groupes réunissant 16 équipes au lieu de 18 en 2021 s’est déroulée dans un relatif anonymat médiatique, pas aidée par la retraite de la légende Roger Federer annoncée jeudi. Elle n’a pas non plus attiré les foules, comme on a pu le voir et l’entendre dès le premier match opposant mardi l’Australie à la Belgique, disputé dans une ambiance bien morne à Hambourg. Même pour la rencontre entre l’Allemagne et la France, mercredi, les tribunes étaient loin d’être pleines, quelques milliers de personnes seulement ayant payé le prix élevé des places (plus de 60 EUR).