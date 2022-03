La nouvelle Kangoo est familiale à souhait

Il y a dix ans, Renault lançait sa populaire Kangoo. Aujourd'hui,

il rénove sérieusement le concept de ce modèle familial abordable.

Il y a dix ans, Renault lançait un véhicule familial un peu rustique, puisque dérivé d’un utilitaire, qu’il baptisait du nom sympa de Kangoo. Conçu pour offrir un espace plus habitable que les normes habituelles dans la zone de prix du modèle, mais également très pratique et bien confortable, son constructeur le définissait comme «ludique».

D’où son qualificatif de «ludospace», pour suggérer une vocation en lisière de celle des monospaces, tout en se révélant plus abordable financièrement parlant. Pionnier de cette formule novatrice, avec son compatriote PSA Peugeot Citroën (qui sortait un peu avant son duo Partner et Berlingo, élaboré sur une définition comparable), la marque au losange remporta un important succès avec son premier Kangoo.

Qu’elle vient juste de remettre en jeu avec l’arrivée d’une seconde génération, dans le contexte d’une concurrence largement plus conséquente.

S’appuyant désormais sur la plate-forme du monospace compact maison Scenic, en lieu et place de la Clio, la nouvelle mouture mesure 18 cm de plus en longueur, et aussi 15 cm de mieux en largeur, alors que l’empattement a lui-même augmenté de 10 cm. Résultat: la Kangoo 2 s’avère largement plus habitable aujourd'hui qu'hier.