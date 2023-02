Concours de beauté : La nouvelle Miss Belgique voulait rendre hommage à sa maman décédée

Emilie Vansteenkiste est la nouvelle Miss Belgique, rapportent les médias belges. Elle a revêtu l'écharpe et la couronne de la reine de beauté samedi soir à Knokke, au terme d'un concours retardé par un homme armé qui voulait «tout faire péter» et marqué par le grave accident de la route de la tenante du titre.

La nouvelle reine de beauté, originaire d'Elewijt, dans le Brabant flamand, est étudiante en ergothérapie et parle le néerlandais et le français. Suivie par plus d'un demi-million de personnes sur TikTok, elle pratique la salsa avec son compagnon. Et, après avoir été sacrée, elle a tenu à rendre hommage à sa mère.