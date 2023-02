La nouvelle Peugeot 408 allie innovation et plaisir de conduire

Créative et moderne, cette hybride rechargeable est parfaite si vous désirez acquérir un véhicule grand et spacieux, plus original et innovant qu’un SUV compact. Avec sa stature de grande voiture, elle s’adapte autant aux utilisations quotidiennes qu’aux longs voyages confortables et sereins pour le conducteur et ses passagers.