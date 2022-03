«La Nouvelle Star» épinglée pour discrimination

La Haute autorité française de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) a recommandé à l'émission de M6 de supprimer la limite d'âge des candidats.

Les candidats à "La nouvelle star" doivent être âgés de 16 à 34 ans. Or le gagnant de "La nouvelle star" se voit proposer un contrat de travail avec une maison de disque, a souligné la Halde, rappelant que la loi du 27 mai 2008 interdit "toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'âge (...) en matière de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié".

M6 et la maison de production FremantleMedia ont répondu que cette condition d'âge "apparaissait conforme à l'esprit et à la finalité du concours qui vise en substance à révéler un nouveau talent, et aux objectifs du secteur de l'industrie musicale dans laquelle ces candidats ont vocation à développer leur carrière professionnelle", selon la Halde.