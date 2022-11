NASA : La nouvelle tentative vers la Lune sera-t-elle la bonne?

Le lancement de la fusée SLS, qui doit devenir la plus puissante du monde, est programmé mercredi, à 1h04 heure locale (7h04 au Luxembourg), avec une fenêtre de tir possible de deux heures. Le compte à rebours a d’ores et déjà redémarré au centre spatial Kennedy, où l’immense engin orange et blanc attend toujours patiemment son baptême de l’air.