Mali : La nouvelle vie des seuls nonuplés du monde: «C’est beaucoup de travail!»

Halima Cissé et son mari, Abdelkader Arby, savent qu’ils vont avoir du pain sur la planche, mais ils sont aux anges. Mardi, le couple est rentré au Mali après avoir passé un an et demi au Maroc, accompagné d’une équipe médicale. Sans cette assistance, Halima et Abdelkader auraient eu bien du mal à gérer leurs… neuf bébés. En effet, en mai 2021, la jeune femme aujourd’hui âgée de 27 ans est entrée dans l’histoire en donnant naissance aux seuls nonuplés du monde.