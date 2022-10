«Job de rêve» : La Nouvelle-Zélande cherche des candidats pour sauver ses kiwis

Le poste implique de patrouiller dans des paysages spectaculaires et de s'occuper de kiwis – un oiseau néo-zélandais incapable de voler - de pingouins et de lézards. «La côte ouest est un monde de rêve pour les amateurs de plein air», a affirmé M. Costello, reconnaissant cependant que malgré la «beauté exceptionnelle» des imposantes montagnes qui flanquent Haast et sa région, le poste a ses inconvénients.

«C'est assez isolé», a-t-il admis: le supermarché le plus proche est à deux heures de route, l'hôpital à quatre heures de route. De plus, ce kiwi, timide et «très nerveux», a une population d'environ 500 individus et il n'est pas facile de les trouver. «Certains des endroits où il faut se rendre sont accessibles en jet boat ou, assez souvent, en hélicoptère, car c'est un territoire assez éloigné et difficile», selon lui.