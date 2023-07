Football – Mondial féminin: La Nouvelle-Zélande lance le Mondial par une victoire historique

Composition des huit groupes pour le Mondial, qui démarre jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale.

Groupe C : Espagne, Costa Rica, Zambie, Japon

Les groupes A, C, E et G jouent en Nouvelle-Zélande, tandis que les groupes B, D, F et H jouent en Australie.