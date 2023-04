A Esch-Belval: La Nuit de la Culture a fait rêver plus de 7 000 visiteurs

Le thème de cette Nuit de la Culture était «Rencontres», entre l'art et les nouvelles technologies.

Rencontres entre l'art et les nouvelles technologies. Voilà le fil rouge de cette première Nuit de la Culture de l'année 2023, qui a eu lieu samedi à Belval. Dès 18h30, les visiteurs ont pu embarquer dans une aventure hors du commun à coups de réalité augmentée, de casques VR et autres œuvres participatives. Et ce n'est pas la pluie qui a rincé l'enthousiasme des spectateurs.