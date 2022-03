La nuit du chercheur

Le vendredi 26 septembre, les chercheurs enfileront leur blouse blanche. Mais ce sera pour quitter leur laboratoire le temps d'une virée nocturne à Luxembourg-Ville. À l'occasion de la Researchers’ Night, Proscience, un groupe de travail tout neuf pour promouvoir la culture scientifique au Luxembourg, entend transformer la capitale en un énorme laboratoire scientifique. Dès 16 h, petits et grands pourront observer les scientifiques hors de leur milieu naturel et participer à des expériences adaptées à leur âge.

Un grand rallye scientifique, sur le principe de la course au trésor, et un concours photo sont également au menu. Et les 16 ans et plus souhaitant se désaltérer pourront par la même occasion faire le plein de connaissances dans un des trois Science Cafés. Au café de Paris, le sujet sera «La violence à l'école».