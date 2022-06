Ce week-end au Luxembourg: La Nuit du sport s’apprête à tout donner

Pour la 13e édition, ce samedi, 43 communes, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l’initiative, se sont inscrites pour mobiliser les clubs, commissions des sports, maisons de jeunes… et proposer une soirée autour de la découverte de pratiques sportives. En 2019, l’année qui avait totalisé la plus forte fréquentation, les visiteurs, petits et grands, étaient au nombre de 9 000.