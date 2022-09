Événement au Luxembourg : La Nuit sera longue et très ensoleillée

«Métamorphose», la 5e et ultime Nuit de la culture 2022 s’étalera jusqu’au 10 septembre avec de nombreuses animations dans la Métropole du fer. Ce dernier tour de piste sera lancé par un spectacle, flamboyant, aérien et gratuit. Reesch, contraction de Rees (voyage) et Esch raconte le passé et la transition vers l’avenir des habitants de la Minett.