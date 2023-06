Suspense à Esch-sur-Alzette: «La nuit va être longue, les pourparlers des prochains jours aussi»

1 / 6 Drôle d'ambiance chez les socialistes à Esch. Vincent Lescaut/L'essentiel Leur parti est au coude à coude avec le CSV. Vincent Lescaut/L'essentiel Mais le duel est extrêmement serré entre le socialiste Steve Faltz (photo, en bleu) et le CSV Georges Mischo. Vincent Lescaut/L'essentiel

Au café Le Pirate à Lallange, le QG du LSAP, il y a ceux qui ne veulent pas s'avancer sur le dénouement de la soirée et ceux qui estiment qu'une bataille est déjà gagnée. Mais tous surveillent du coin de l'œil sur un GSM ou une tablette, l'évolution du dépouillement.

Alors que les résultats de la moitié des bureaux de la commune d'Esch sont tombés (18/38), le LSAP est au coude à coude avec le CSV du bourgmestre sortant Georges Mischo. «Pour nous, l'important est que l'électeur a accepté le renouveau qu'on lui a offert. La tendance montre qu'on va gagner en pourcentage. Il est trop tôt pour parler de l'issue du suffrage. Mais ça déjà, ça me fait très plaisir», confiait la tête de liste Steve Faltz qui s'est entourée d'une équipe jeune. «Beaucoup de gens ont dit que c'était périlleux mais je suis si content de ça. C'était un défi, mais je suis sportif et j'aime cela. On a osé le renouveau et l'électeur l'a pris comme une alternative valable à M. Mischo et son équipe».

«La tendance nous plaît»

À son arrivée, toute son équipe et plusieurs dizaines de soutiens l'ont applaudi. «La tendance nous plaît même s'il est tôt pour parler. On est sur le bon chemin pour retourner Esch», lançait Liz Braz. «Il y a une tendance rouge pour le pays mais on voit au niveau communal que le parti est le seul des grands partis qui peut se maintenir à un niveau stable, voire gagner des voix».

Bien placée dans les suffrages pour être élue, la fille de l'ancien ministre Déi Gréng Felix Braz avouait une certaine tension pour sa première élection. «C'est stressant. J'ai eu mal au ventre toute la journée. Je ne m'attendais pas à ce résultat me concernant. Il reste beaucoup de bureaux à dépouiller, mais à ce stade, je suis super super contente!».

Et la suite? «Vu les résultats actuels, on ne peut rien dire. La moitié des résultats seulement sont connus. Je crois que la nuit sera longue et les pourparlers des prochains jours aussi. Car au vu des résultats actuels, je ne vois pas comment on va trouver une solution rapide», concluait Steve Faltz.