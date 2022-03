Merci à la Bourse : La numéro 2 de Facebook devient milliardaire

La directrice générale du réseau social américain, Sheryl Sandberg, est entrée mardi à 44 ans dans le club restreint des milliardaires grâce à la hausse du cours de l'action du groupe en Bourse.

Sheryl Sandberg, 44 ans, est l'une des plus jeunes à intégrer le club des milliardaires. Une entrée qu'elle doit à la hausse du cours de l'action Facebook en Bourse. À la clôture, l'action cotait 58,51 dollars à New York, un nouveau record même si elle perdait ensuite quelques cents lors des échanges électroniques suivants. Sheryl Sandberg possède notamment pour environ 750 millions de dollars d'actions de son entreprise et elle en aurait déjà vendu pour près de 300 millions de dollars depuis l'arrivée en bourse de Facebook en mai 2012.