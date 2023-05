Pongistes luxembourgeoises: La paire Ni Xia Lian-Sarah De Nutte éliminée d'entrée aux Mondiaux

Grosse désillusion pour Ni Xia Lian et Sarah De Nutte. Médaillée de bronze il y a un an et demi en double aux Mondiaux de Houston, la paire luxembourgeoise s’est arrêtée ce lundi dès son entrée en lice lors des championnats du monde de tennis de table, à Durban, en Afrique du Sud. Exemptées de premier tour, Ni Xia Lian (48e mondial) et Sarah De Nutte (71e) n’ont pas réussi à franchir la marche des 16es de finale, vaincues (3-1) par les Hongkongaises Lee Ho Ching (52e) et Ng Wing Lam (150e).