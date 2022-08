Au Luxembourg: La pandémie de Covid continue à reculer

Alors que le mois d'août avait commencé avec plus de 1 000 infections hebdomadaires au Covid, ce chiffre est tombé à 751 nouveaux cas du 15 au 21 août, selon les informations transmises ce mercredi soir par le ministère de la Santé. Ce qui représente un taux de positivité de 15,95% sur les 4 709 tests effectués la semaine passée. Avec ça, le nombre d'infections actives est retombé sous la barre des 2 000, à 1 972, contre 2 560 le 14 août. En moyenne, les personnes testées positives sont âgées de 44,1 ans.

Le taux d'incidence de la pandémie recule donc lui aussi, passant à 116 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. Et ce taux diminue dans toutes les tranches d'âge, avec des chutes spectaculaires chez les 60-74 ans (-32%) et les 15-29 ans (-20%). Le taux d'incidence le plus bas concerne les 0-14 ans (81), le plus élevé se retrouve chez les 30-44 ans (215).

Moins de monde à l'hôpital

Autres bonnes nouvelles: aucun décès lié au Covid n'a été enregistré entre le 15 et le 21 août et le nombre d'hospitalisations diminue. Neuf patients sont entrés en soins normaux, contre 12 la semaine précédente, et un seul lit reste occupé en soins intensifs. En moyenne, les patients à l'hôpital ont 59 ans.