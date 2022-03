La Papouasie a été fortement secouée

Un séisme de magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter s'est produit mercredi près de la côte septentrionale de Papouasie Nouvelle-Guinée, selon l'Institut national de géophysique américain.

Aucun dégât et aucune victime n'ont jusqu'à présent été signalés. L'épicentre de la secousse, survenue à 05h55 heure luxembourgeoise, a été localisé à 31 km à l'est de la ville côtière de Wewak, à une profondeur plutôt faible de 10 km, selon la même source.

La région, qui abrite plusieurs volcans en activité, est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, à la jonction de plusieurs plaques tectoniques et est l'une des zones du monde où séismes et éruptions volcaniques sont les plus fréquents.